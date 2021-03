Saiba qual o vaso ideal para cada tipo de planta. Confira 3 dicas!

Quantas vezes você errou na hora de replantar aquela plantinha que comprou ou que cresceu demais? A hora de trocar de vaso sempre gera dúvidas, porque há muitos tipos de vasos no mercado e também porque o estilo de cada vaso precisa estar em consonância com a sua decoração.

'Não é uma receita de bolo. O vaso vai de acordo com a planta e vice versa', afirma o paisagista Lucas Teixeira, em entrevista à revista Casa&Jardim. Um dos fatores que determinam a saúde e o desenvolvimento de uma planta é o tamanho do vaso, porque ele delimita até onde a planta vai crescer.

Pequeno ou grande

Vasos pequenos ou médios são indicados para plantas menores. Uma dica é observar o tamanho da copa da planta, pois a raiz ocupa a mesma área. Recipientes com capacidade de 1 a 6 L são suficientes para plantas como manjericão, cebolinha, hortelã, amor-perfeito, azaléias, begônias, calêndulas, etc.

Material

Verifique as principais as necessidades hídricas da espécie: muita ou pouca água?; a água precisa evaporar, ficar no solo ou escoar? Pesquise também sobre as principais características da planta que será plantada, como o tamanho, comprimento do caule e da raiz, e a necessidade de água por dia. Plantas que ficam em ambientes externos precisam de vasos resistentes ao sol, à chuva e ao vento. Por isso os materiais mais indicados são cimento, madeira e barro.

Para as plantas em ambientes internos, os vasos de plástico, metal, vidro e cerâmica são os mais indicados.

Com furos, sem furos ou autoirrigável

Os furos no fundo de vasos de plantas servem para que parte da água colocada nelas via irrigação infiltre e possa sair do vaso. Isso é muito importante porque as raízes das plantas podem apodrecer em caso de excesso de água.

Em vasos sem furos de drenagem, não há lugar para o excesso de água, por isso é super importante regar com moderação e apenas um pouco de cada vez. Assegure-se de que você apenas dê à sua planta um pouco de água de cada vez, espere, verifique o solo e acrescente mais, se necessário.

Os vasos autoirrigáveis são perfeitos para quem não quer se preocupar com as regas diárias, já que seu sistema de irrigação por capilaridade confere a estes vasos uma autonomia, garantindo um crescimento saudável das plantas.