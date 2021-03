3 formas rápidas de fazer raspas de limão para dar um up em suas receitas

Que as raspas de limão dão um plus nas receitas, isso a maioria já sabe, mas você conhece a forma correta de extrair esta parte da fruta, garantindo o sabor adequado para o seu prato?

Embora aparentemente não haja complicações em extrair a raspa do limão, é importante fazê-lo de maneira correta, para que ao invés da acidez, seu prato não fique com um gosto amargo.

Pensando nisso, para te ajudar, compartilharemos abaixo um vídeo curtinho do canal do youtube Gourmet a dois, com 3 formas rápidas de fazer raspas de limão.

