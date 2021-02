Aqui a dica de como utilizar corretamente o tomilho em suas receitas; e deixá-las com muito sabor

Pensou em fazer um feijãozinho ou até mesmo uma carne ou doce e está em dúvida de quais temperos adicionar para dar mais sabor?

Se você tem essa dúvida, sabia que pode utilizar o tomilho como alternativa?

Mas muito mais importante que saber que esse ingrediente combina com estes alimentos, é entender como aplicá-lo corretamente em sua receita.

Leia também:

Pensando nisso, separamos um vídeo do canal Gourmet a dois com dicas de como utilizar o tomilho quando for preparar um prato. Veja abaixo.