PUBG lança atualização 10.3 e dá início ao Evento de Ano-Novo Lunar

Em meio a chegada da atualização 10.3 para a versão de PC,o game PUBG dá início ao Evento de Ano-Novo Lunar, que acontece até 22 de fevereiro e permitirá aos jogadores juntarem pontos, obtidos ao acessar o jogo diariamente e ao cumprir missões, para trocarem por itens temáticos.

Como revelado, por meio de comunicado, o evento estará disponível tanto para a versão de PC quanto para as versões de console.

Para participar, é necessário acessar o site promocional do Ano-Novo Lunar – disponível também a partir de link no lobby do jogo -, fazer login e vincular sua conta global, para ficar apto a receber recompensas.

Já dentre as novidades da atualização 10.3 estão diversos aperfeiçoamentos para o mapa Karakin, sistema de escolha de som para algumas armas, expulsão automática de jogadores ausentes no Modo Treino, mudanças na loja e outras melhorias.

Com informações do game PUBG

