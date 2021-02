Os signos que devem focar sua energia nas coisas certas este fim de semana

Alguns signos do zodíaco podem receber um aumento de energia intenso durante o primeiro fim de semana de fevereiro, mas devem focar nas coisas certas para não atrair problemas. Confira quais são:

Áries

Muita energia será entregue para você, especialmente no sábado. Chegou a hora de focar em atividades positivas que você pode realizar com as pessoas queridas e evitar o embate desnecessário por problemas rotineiros. Aproveite esta fase para finalizar as pendências e aproveitar seu tempo livre com felicidade.

Câncer

Energia e criatividade iluminam sua mente neste fim de semana. Este é um bom momento para focar em mudanças saudáveis e não desperdiçar a chance de começar a cuidar melhor de si. Por mais que você sempre seja preocupado com as pessoas que ama, é importante nutrir a si mesmo de amor, compreensão e apoio.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Libra

Você será atingido por um excesso de energia nos próximos dias e isso pode prejudicar a convivência com outras pessoas se não for bem canalizado. Mantenha a calma e desconte na criatividade para começar a criar projetos benéficos na sua vida; mudanças, dons que foram colocados em segundo plano e agora podem ser desenvolvidos ou qualquer coisa que contribua para o seu crescimento são uma boa pedida.

Aquário

Momento em que a energia e vontade de se conectar com as outras pessoas virá de forma bastante intensa. Evite pressionar os outros e cuide-se para não tomar atitudes arriscadas que possam colocar sua saúde em risco em tempos de pandemia. Canalize seu entusiasmo em formas de se reinventar e descobrir novos caminhos pelo mundo.