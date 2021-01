Horóscopo: Os signos do zodíaco que mais serão afetados pela Lua Cheia em Leão

Uma Lua Cheia no signo de Leão ganhará os céus, colocando muitos sentimentos e emoções em evidência para todos os signos, mas alguns serão ainda mais afetados por este transito importante em janeiro de 2021. Confira quais são:

Lua/Leão um pouco antes da madrugada mais precisamente as 23h56, e o céu se torna labaredas incandescentes, Áries é fagulha/Leão é chama viva, filho do Rei Sol é o fogo constante do entusiasmo que alimenta o mundo, Leão é signo bestial uma fera a ser alimentada não um gato #Leão pic.twitter.com/zdvR2pDjWJ — Luciana Mancuso @luamancuso (@luamancuso) January 27, 2021

Touro

É melhor conservar a calma antes de tudo! Emoções profundas e intensas tendem a desencadear alguns conflitos, que podem tomar proporções ainda maiores se você for impulsivo ao se comunicar. A chance de se sentir sobrecarregado e desenterrar mágoas do passado aumenta, por isso é importante dar um tempo a si mesmo para descansar e resolver as questões com tranquilidade. Cuide sempre da sua saúde emocional e mental, colocando-a em primeiro lugar!

Leão

Este pode ser o momento em que suas tendências dramáticas aumentam consideravelmente, o que pede reflexão e atenção para não tornar alguns problemas maiores do que realmente são. Use essa energia a seu favor, se destacando e melhorando a forma como você se expressa. Diante das tensões e problemas no trabalho, lar ou amor, prefira conter os impulsos e liberar as emoções depois de refletir o que realmente pode ser construtivo e favorecê-lo.

Escorpião

Momento de ter mais cuidado com os desequilíbrios emocionais e com a maneira como você se doa aos projetos. Lembre-se que é importante se dividir entre as prioridades, mas se sobrecarregar ou sacrificar outras coisas importantes na vida por apenas um objetivo pode ser uma escolha que não trará felicidade. Reflita sobre onde você quer estar e o que realmente o faz feliz.

Aquário

Esta fase pode trazer à tona muitos questionamentos, especialmente sobre os relacionamentos que você nutre na vida. Abrir-se para os sentimentos e emoções nem sempre é fácil, por isso será muito importante manter o equilíbrio e refletir sobre o que seu coração está tentando dizer. É possível que a intuição aumente e que novas aprendizagens finalmente sejam entendidas.