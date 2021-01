Os signos que mais serão afetados pela primeira Lua Nova em Capricórnio de 2021

Em 13 de janeiro a primeira Lua Nova de 2021 ganhará os céus no signo de Capricórnio, que alinhada com Plutão, promete trazer uma etapa transformadora e que será ainda mais intensa para alguns signos do zodíaco. Confira quais são:

Áries

A primeira Lua Nova do ano o forçará a olhar para o futuro, algo que pode destacar especialmente as coisas não saíram como o planejado ou geram insatisfação. É preciso ter cuidado para não dedicar mais tempo a chorar o leite derramado e se revoltar.

As dúvidas chegarão, especialmente relacionadas a carreira; comece a renovar os pensamentos e foco, ficando atento as novas oportunidades. Logo, você será capaz de assumir as rédeas e brilhar profissionalmente com suas habilidades.

Câncer

Momento intenso nos relacionamentos e que pode marcar novos inicios, mas exigirá trabalho equilibrar as emoções. Com sensações a flor da pele, o comprometimento das outras pessoas se tornará ainda mais importante para você e o que não é levado a sério pode ser cortado.

Entenda os próprios sentimentos antes de tomar atitudes, descobrindo que ser sincero e falar abertamente sobre os próprios sentimentos é diferente de apenas cobrar.

Confira mais sobre os signos:

Libra

Será complexo sair da zona de conforto e já não encontrar a segurança nos mesmos lugares que antes. Para que isso não o desequilibre totalmente, é preciso solucionar as necessidades práticas primeiro para poder lidar com as emocionais e existenciais em uma base mais sólida.

Ao se conectar melhor com a sua saúde e cuidar melhor de si mesmo em geral, a chance de se revigorar e recuperar energias aumentam. Os objetivos serão conquistados, mas antes você precisa descobrir o que deve ser transformado positivamente.

Capricórnio

Sua intuição pode ficar mais aguçada, o que pode intensificar certas desconfianças e não será nada fácil lidar com isso. Diante de você, novos começos, sentimentos e perspectivas crescem marcando transformações intensas.

Você fica ainda mais ciente das próprias responsabilidades e não deve deixar isso se transformar em medo. É importante fortalecer a própria segurança e planejar o inicio de uma jornada dedicada aos objetivos, mais preparado para tomar as rédeas da própria vida e superar desafios.