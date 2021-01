LATAM e aérea Qatar Airways expandem acordo de codeshare

A LATAM Airlines Brasil e a Qatar Airways acabam de assinar a expansão do seu acordo de codeshare iniciado em 2016 e já ampliado em junho de 2019.

Como revelado, a ampliação do acordo visa oferecer ainda mais conectividade para os passageiros de ambas as companhias. Atualmente, a LATAM Brasil é a única filial do Grupo LATAM Airlines que conta com esse acordo de códigos de voos compartilhados com a Qatar Airways.

“Com a nova expansão do codeshare, clientes da LATAM Airlines Brasil podem voar com a Qatar Airways em todos os 10 voos semanais da rota São Paulo-Doha”.

“Além disso, assim que obtida a aprovação governamental, também poderão voar com a Qatar Airways para Bangkok, Hong Kong, Luanda, Nairóbi, Seul e Tóquio”, detalhou.

A ampliação do acordo permitirá que os passageiros da Qatar Airways reservem viagens em 45 voos adicionais da LATAM Airlines Brasil e acessem mais de 40 destinos domésticos e internacionais na malha aérea da companhia na América do Sul.

Com informações da LATAM

