Game The King of Fighers XV revela seu primeiro trailer oficial

A SNK CORPORATION anunciou que a tão aguardada próxima versão da popular franquia de luta, The King of Fighters XV, será lançada ainda este ano.

Como detalhado, por meio de comunicado, o primeiro trailer oficial do jogo foi revelado em comemoração ao anúncio de hoje.

“Décadas após o lançamento do título original, que conquistou o mundo em 1994, esta sequência vem com punhos flamejantes e golpes ultravelozes que fãs de todas as idades vão apreciar”, detalhou.

A SNK também anunciou que o Passe de Temporada 3 para Samurai Shodown será lançado em meados de março, trazendo a popular Cham Cham, de Samurai Shodown II, como primeira personagem.

O jovem guerreiro de The Last Blade 2, Hibiki Takane, também vai se juntar à seleção de personagens. Confira o trailer:

