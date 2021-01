Alguns signos do zodíaco possuem uma qualidade muito especial e que pode fazer a diferença na vida das pessoas ao seu redor: a de aconselhar com sabedoria, empatia e paciência.

Confira quais são os signos mais conselheiros do zodíaco:

Gêmeos

O geminiano se dedica a construir pontes que unem as pessoas e para isso ele precisa se conectar com elas por meio da atenção, palavras e gestos. Ele gosta de aconselhar e, por mais que seja bom escutando, é melhor ainda mostrando seu ponto de vista, pois sabe como ajudar o outro a expandir as ideias.

Câncer

O canceriano também possui o dom de aconselhar e ajudar as pessoas a colocarem as ideias no lugar. Ele é atencioso, protetor e muito sensitivo, o que contribui para um bom diálogo e ajuda a manter a calma especialmente nos momentos difíceis. Tratam os problemas dos outros com sensibilidade.

Virgem

O virginiano é capaz de analisar detalhes e enxergar os problemas de forma estratégica ou objetiva. Quando une tudo isso e descobre o poder da palavra se torna um conselheiro capaz de fazer muita diferença. Ele busca soluções, mas também sabe como apoiar como ninguém.

Libra

O libriano é capaz de se colocar no lugar das outras pessoas e é um excelente mediador. Ele sabe ouvir e ver os dois lados da história, ajudando a trazer equilíbrio e perspectivas importantes para a resolução de conflitos. Seu talento também está aliado a uma qualidade que poucos possuem: a de não fazer julgamentos.