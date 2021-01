Os signos que podem parecer vulneráveis, mas não são

As personalidades de alguns signos do zodíaco podem transmitir vulnerabilidade diante de algumas pessoas. No entanto, eles não vivem de forma tão desprotegida e podem surpreender. Confira quais são:

Touro

O taurino pode transmitir uma ternura e beleza harmônica em diversos níveis, mas eles são duros e teimosos por dentro. Este signo pode surpreender quando deixa sua fortaleza transparecer e não será um alvo fácil para quem deseja enfrentá-lo.

Gêmeos

A aparência extrovertida e leve de muitos geminianos pode parecer um alvo fácil para algumas pessoas más intencionadas, mas elas podem se surpreender quando os conhecem realmente. Este signo tem um temperamento astuto e é inteligente, podendo agir de diversas formas sem deixar suspeitas.

Câncer

O canceriano pode parecer sensível e tem um grande coração que nem sempre atrai pessoas com as melhores intenções. No entanto, este signo também sabe se proteger e manipular as situações a seu favor, usando tudo o que tiver a seu favor sem hesitar.

Libra

Por fugir de conflitos e ser muito sedutor, o libriano tende a transmitir uma postura que sempre tenta conciliar e manter a positividade. No entanto, este signo é bem ciente das suas qualidades e possui muita esperteza para identificar pessoas que desejam enganá-los.