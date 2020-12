Os signos do zodíaco que nasceram para ser o oposto

Algumas pessoas nasceram com determinados signos para mudar o karmas e serem opostas ao que já foram. Confira quais:

Áries

O ariano veio com a missão de superar inseguranças e não se limitar. É possível que eles encontrem desafios ao tentar fugir de qualquer característica submissa e comecem a tomar iniciativas para seguir as próprias convicções. Eles precisam apenas equilibrar o egocentrismo, egoísmo e não se esquecerem de trabalhar a própria sensibilidade.

Câncer

O canceriano terá o objetivo de se desapegar do passado e aprender a construir novas histórias para se sentir feliz com o presente. Sua capacidade de se conectar intensamente com as outras pessoas o ajuda a lidar com a entrega e não temer cuidar, proteger e focar também nas outras pessoas. Apenas precisa ter cuidado com os sentimentos de dependência.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Peixes

O pisciano veio com o desafio de aprender a equilibrar sentimentos e conhecimento acumulado, realizando seus objetivos com coragem. Ele precisará se desapegar da vontade de fugir dos problemas e da manipulação das outras pessoas, para assim deixar que seus instintos e vontades não sejam diminuídos.