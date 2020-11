Descobrimos a receita para fazer bolinhos amanteigados com 3 ingredientes

A receita de bolinhos amanteigados, da Taste of home, é perfeita para tomar um café. Além de ser fácil de fazer, é muito econômica. Veja o que é necessário para fazer em casa.

Ingredientes

1 xícara de manteiga Kerrygold sem sal e amolecida

1/2 xícara de açúcar

2 xícaras de farinha de trigo

Você também pode se interessar em:

Modo de preparo

Bata a manteiga e o açúcar até obter um creme claro e fofo. Junte a farinha aos poucos. Crie bolinha com as mãos. Pressione a massa com um garfo. Asse até dourar claro, 30-35 minutos.

LEIA TAMBÉM