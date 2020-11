Companhia LATAM Brasil anuncia acordo de codeshare com Aeroméxico

A companhia LATAM Brasil anunciou, nesta semana, um acordo de codeshare com a Aeroméxico. A parceria também beneficia a subsidiária LATAM Colômbia, como informado em comunicado.

“Os passageiros do Brasil poderão escolher 39 destinos da malha aérea da Aeroméxico, para além da Cidade do México, alcançando mais destinos como Cancún, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, entre outros”, detalhou.

Da mesma forma, os passageiros da Aeroméxico poderão voar com a LATAM Airlines Colômbia para até 14 destinos partindo de Bogotá e Medellín e conectando em Cali e Cartagena. Igualmente, poderão voar para até 40 destinos, além de São Paulo/Guarulhos, alcançando destinos como Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, entre outros.

Além disso, a empresa assinou acordo de benefícios recíprocos de passageiro frequente. Uma vez implementado o acordo, os clientes LATAM Pass poderão acumular pontos e resgatar voos da Aeroméxico em sua rede de cerca de 70 destinos em todo o mundo. Da mesma forma, os associados do Club Premier poderão usar suas milhas na rede de destinos da empresa.

“A partir de dezembro de 2020, a empresa mudará suas operações no Aeroporto Internacional Benito Juárez, na Cidade do México, do Terminal 1 para o Terminal 2, a partir de onde a Aeromexico atende a cerca de 70 destinos no México e no mundo. Os clientes em classe Premium Business e os clientes LATAM Pass das categorias Black Signature, Black e Platinum também terão acesso à sala VIP da Aeroméxico no Terminal 2. Em contrapartida, os clientes Club Premier terão acesso à sala VIP da LATAM em Bogotá”, completou.

O Grupo LATAM e a Aeroméxico estão trabalhando para expandir os benefícios do acesso recíproco às salas VIP para mais aeroportos na América do Sul e no México, além de estabelecer o reconhecimento dos passageiros elite de seus programas de passageiro frequente durante 2021.

