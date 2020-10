Os signos que mais atraem desentendimentos na vida

Alguns signos do zodíaco possuem alguns aspectos controversos que podem acabar atraindo diversos desentendimentos para a sua vida. Confira quais são:

Touro

Ser decidido e não se deixar influenciar facilmente formam qualidades importantes, mas também podem levar as pessoas a cair facilmente na teimosia. Esta atitude tende a trazer muito mais desentendimentos do que o esperado, já que ser adaptável é uma das formas de tentar equilibrar as relações interpessoais. Ao ser teimoso, o taurino irritará muitas pessoas e acumulará inimigos.

Gêmeos

Por mais que seja extrovertido e ame socializar, o geminiano possui uma personalidade dual que pode se contradizer. Quando isso acontece, ele tente a criar problemas e deixar algumas pessoas ao seu redor nada satisfeitas ou confiantes. Ao se entediar facilmente, ele também pode mudar com frequência, o que incomoda aqueles que são mais estruturados.

Descubra mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião

A desconfiança e a profundidade emocional podem gerar uma atmosfera de drama que dificulta os relacionamentos do escorpiano. Além de atrair problemas e julgamentos de outras pessoas, ele acaba se metendo em facilmente em desentendimentos pessoais e não tem medo de confrontar.

Aquário

O aquariano tende a ser autêntico e franco, algo que também o leva a ter opiniões pouco comuns e ser tido como “do contra” por alguns. Este signo pode ser mais duro para ensinar a força ao outro e isso tende a ofender, especialmente quando ele acaba em posições mais influentes na vida.