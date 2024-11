Cabeça de porco pode custar caro para o Corinthians; entenda

O episódio envolvendo uma cabeça de porco na Neo Química Arena pode custar caro para o Corinthians. Durante o clássico contra o Palmeiras a peça suína foi arremessada no gramado por torcedores corinthianos por volta dos 27 minutos do primeiro tempo. O item foi prontamente removido do gramado pelo atacante corinthiano Yuri Alberto, não afetando o andamento da partida. No entanto, a ação pode ter consequências para o clube.

Apesar de não ter atrapalhado o andamento do jogo, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) prevê no artigo 213 uma pena de pagamento de multa para o arremesso de objetos no campo. De acordo com a CNN Brasil, o valor pode variar entre R$100 e R$100 mil.

Porém, de acordo com o inciso terceiro, a identificação dos responsáveis pode livrar o clube da multa, conforme inciso terceiro: “a comprovação da identificação e detenção dos autores do lançamento de objetos, com apresentação à autoridade policial competente e registro de boletim de ocorrência contemporâneo ao evento, exime a entidade de responsabilidade, sendo também admissíveis outros meios de prova suficientes para demonstrar a inexistência de responsabilidade”.

Como fica o mando de campo?

Mesmo sem ter atrapalhado o andamento da partida, a ação dos torcedores ainda pode trazer graves consequências para o Corinthians a depender da forma como ele for relatado pela arbitragem na súmula do jogo.

Segundo o artigo 213 da CBJD, o inciso primeiro prevê punições à equipe caso o “lançamento de objeto for de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento”. Nestes casos, a equipe pode perder o mando de campo de uma a dez partidas, caso a instituição considere a ação como um “ato de gravidade elevada”.

Até o momento não foram divulgadas informações sobre uma possível punição à equipe paulista. O Corinthians também não se manifestou sobre o ocorrido.