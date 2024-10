Vini Jr. é favorito ao Bola de Ouro e pode trazer o prêmio para o Brasil após 17 anos

Nesta segunda-feira, dia 28 de outubro, será entregue o tradicional prêmio Bola de Ouro, da revista francesa France Football. Entre os indicados da edição 2024, o brasileiro Vini Jr. é tido como favorito ao título devido a sua atuação na última temporada. Conforme publicado pela CNN Brasil, a premiação está prevista para começar às 16h (de Brasília).

ANÚNCIO

Atacante do Real Madrid, Vini Jr. é um dos favoritos ao título depois de se destacar durante as temporadas do Campeonato Espanhol e da Champions League. Sua atuação foi decisiva para as conquistas do clube.

Caso leve o título, será a primeira vez após 17 anos que um jogador brasileiro conquista a premiação. O último brasileiro a levar o título de Bola de Ouro foi Kaká, quando defendia o Milan-ITA no ano de 2007.

Premiação concorrida

Além de Vini Jr, outros três jogadores estão cotados para a honraria, sendo eles Jude Bellingham e Dani Carvajal, companheiros de time do brasileiro, e Rodri, que defende o Manchester City. Os três também tiveram grande desempenho em conquistas no futebol europeu durante o período considerado para a votação.

Pela terceira vez, o prêmio considera o período da temporada no futebol europeu ao invés do ano civil, premiando os jogadores que se destacaram na temporada 2023/24.