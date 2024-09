Paralimpíadas 2024: Em segunda-feira inspirada, atletas brasileiros conquistam 4 ouros em Paris

A segunda-feira, dia 02 de setembro, foi um dia repleto de conquistas para os brasileiros que competem nas Paralimpíadas de Paris. Com 11 medalhas conquistadas durante as disputas, o Brasil segue na quarta colocação no quadro geral, e se mantém no Top 5 confirmando ser uma potência paralímpica. De acordo com o GE, além das medalhas conquistadas pelos atletas ao longo do dia, também tivemos a confirmação de novas medalhas para as etapas seguintes da competição.

Na piscina, os atletas brasileiros voltaram a brilhar. Ao todo foram duas medalhas de ouro, uma prata e um bronze. Conquistando seu terceiro ouro em Paris, Gabriel Araujo venceu a prova dos 200m livre na classe S2, enquanto Carol Santiago se consagrou como a mulher com mais medalhas de ouro na história do Brasil nas Pralimpíadas. Ela conquistou o topo do pódio após disputar e vencer os 50m livre da classe S13. A prata e o bronze ficaram com as gêmeas da natação, Beatriz e Débora, que competiram nos 100m peito da classe SB14 e dedicaram a conquista ao pai, que fez aniversário no dia de ontem.

Atletismo tem quebra de recorde mundial

Quem também brilhou na segunda-feira (2) foram os atletas que disputaram as provas do atletismo e conquistaram cinco medalhas. O dia começou com emoções e o tricampeonato de Claudiney Batista no lançamento de disco da classe F56, depois foi a vez de Beth Gomes que conquistou duas medalhas. Competindo em uma categoria abaixo da sua, Beth conquistou a prata no arremesso de peso apesar de bater o recorde da prova, enquanto no lançamento do disco a brasileira confirmou o favoritismo e terminou com a sonhada medalha de ouro.

Na disputa dos 100m rasos da classe T-63, Vinicius Rodrigues conquistou a medalha de bronze, enquanto Aser Ramos levou a prata na disputa do salto em distância da classe T37.

Tivemos também conquistas inéditas para a equipe brasileira. Pela primeira vez um brasileiro subiu ao pódio na disputa do triatlo. Competindo na classe PTS5, Ronan Cordeiro conquistou a medalha de prata na modalidade. Outro estreante em pódios olímpicos foi o brasileiro Vitor Tavares, que conquistou o bronze no badminton classe SH6 após vencer a disputa contra o número 1 do ranking mundial.