Paralimpíadas 2024: Brasileiros quebram recordes em Paris!

O brasileiro Claudiney Batista se consagrou tricampeão paralímpico no lançamento de disco F56, para atletas que competem em cadeira. A prova, realizada nesta segunda-feira, contou com uma quebra de recorde além da consagração do outro para o atleta brasileiro. Conforme publicado pelo GE, o mineiro superou a própria marca de 46,86m para conquistar a medalha de ouro.

Para conquistar a sonhada medalha, e o tricampeonato na modalidade, o atleta brasileiro conseguiu bater o índice alcançar9 em Tóquio já no segundo lançamento, mas a quebra do recorde paralímpico veio somente no quinto lançamento. Além disso, ele também é detentor do recorde mundial da prova, com o total de 47,37m.

Em declaração, ele afirmou estar completamente focado e preparado para a prova. “Antes de ontem eu tive um leve desconforto na coluna, que me deixou apreensivo, mas busquei o recorde mundial, que já é meu. Veio o paralímpico, o que é sensacional”.

Recorde mundial!

Claudiney não foi o único brasileiro a conquistar resultados expressivos nesta manhã de competição. Beth Gomes saiu com a prata no arremesso de peso F54 após quebrar o recorde mundial na classe F53. Como competiu em uma categoria de menor comprometimento físico-motor que a sua, ela terminou na segunda posição.

Em declaração, a atleta afirma que a prata tem gosto de ouro: “Essa prata vem com gosto de ouro em uma prova acima da minha classe. Fui lá buscar a medalha com recordem mundial da minha classe. Agora vamos em busca do ouro!”.

Na tarde desta segunda-feira, Beth ainda disputará o lançamento de disco F53, prova em que é a atual campeã paralímpica.