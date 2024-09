Bruna Alexandre conquista sua segunda medalha no tênis de mesa nesta edição das Paralimpíadas

A brasileira Bruna Alexandre continua fazendo história nas competições em Paris. Depois de se tornar a primeira atleta a representar o Brasil nas Olimpíadas e Paralimpíadas, Bruna conquistou mais uma medalha na manhã desta terça-feira, dia 3 de setembro. Conforme publicado pelo GE, a brasileira conquistou sua sexta medalha paralímpica ao garantir o bronze na disputa individual da classe 10 no tênis de mesa.

ANÚNCIO

Ao todo, Bruna conquistou seis medalhas em suas participações nas Paralimpíadas. No Rio, em 2016, ela foi bronze individual e por equipes. Em Tóquio 2020 ela conquistou a prata individual e o bronze em duplas femininas. Nesta edição dos jogos, a brasileira tem duas conquistas de bronze, nas duplas femininas e agora no individual.

Reedição da final Paralímpica

O caminho de Bruna para conquistar a medalha de ouro nas Paralimpíadas de Paris era complicado. Na semifinal a brasileira precisou encarar uma velha conhecida sua, a australiana Qian Yang, com quem competiu na final dos jogos de Tóquio 2020 e na semifinal das duplas femininas em Paris, no dia 31 de agosto. No confronto mais recente, Bruna e sua dupla, Danielle Rauen, foram eliminadas pela dupla australiana Li Na Lei e Qian Yang, que conquistou o ouro.

A disputa foi apertada, com bons momentos para as duas mesatenistas que protagonizaram uma das partidas mais pegadas da competição. Apesar de conseguir impor ritmo de jogo e levar a disputa para o quinto set, a brasileira não conseguiu se recuperar depois que a adversária abriu uma grande vantagem nos pontos e acabou perdendo a disputa. Como no tênis de mesa paralímpico não existe a disputa pelo bronze, Bruna conquistou a medalha ao se classificar para a semifinal.

A carreira de Bruna no tênis de mesa é repleta de conquistas. Até seus 14 anos ela competiu em torneios para atletas sem deficiência e passou a competir em eventos paralímpicos no ano de 2009. Além das conquistas paralímpicas, a mesatenista também possui medalhas de ouro e bronze em dupla e individual no Mundial da Espanha em 2022, e dois bronzes no individual e por equipes no mundial da modalidade disputado na China, em 2014.