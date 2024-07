Jogadores argentinos serão denunciados por racismo e o caso poderá chegar à FIFA

No meio da alegria por conquistar o título da Copa América contra a Colômbia, os jogadores da Argentina enfrentam uma acusação de racismo devido aos cânticos insultantes que entoaram durante suas celebrações.

Tudo sairá da Federação Francesa de Futebol, que manifestou sua insatisfação ao descobrir que os jogadores entoaram um cântico que se tornou famoso na Copa do Mundo do Catar e que inclui frases desrespeitosas.

O jornal esportivo L'Equipe, na França, assegurou que inicialmente haverá uma carta de protesto à AFA e o caso pode ser levado à FIFA.

A França denunciará jogadores argentinos por racismo

"Ontem à noite, um vídeo tirado de uma live do Instagram de Enzo Fernández foi compartilhado várias vezes nas redes sociais. Vemos o meio-campista argentino, no ônibus da seleção após a vitória na final da Copa América contra a Colômbia (1-0 ap), celebrando com seus colegas. Os argentinos em particular retomam um canto racista, já cantado pelos torcedores durante a Copa do Mundo de 2022, que faz referências zombeteiras e insultuosas às origens dos jogadores da seleção francesa, apontando em particular para Kylian Mbappé."

Após a polêmica gerada por este vídeo, embora Fernández tenha interrompido a transmissão logo antes de se ouvirem as palavras racistas, a FFF anunciou à AFP que escreveria para a Federação Argentina e acionaria a FIFA, sujeito a medidas futuras. A Federação Francesa já havia apresentado uma denúncia contra os comentários racistas feitos nas redes sociais após a final da Copa do Mundo, perdida pela França para a Argentina (3-3 no tempo normal, 2-4 na final)", relatou o meio de comunicação francês citado.

Nas celebrações, os jogadores argentinos também entoaram alguns cânticos que incluíam insultos à Colômbia e zombaram de uma música que foi emblema da seleção colombiana na Copa América.