Copa América e Eurocopa: os cinco dados que você precisa saber antes das quartas de final

As quartas de final da Copa América e Eurocopa começam na quinta-feira, 04 de julho, e sexta-feira, 05 de julho, respectivamente. Importantes jogos, onde as estrelas de cada seleção querem brilhar, estarão em andamento até este sábado, 06 de julho, quando serão disputadas as 8 partidas.

Enquanto de manhã/tarde serão vividos os jogos do torneio do Velho Continente, à noite desfrutaremos do campeonato de seleções mais antigo do mundo.

Kylian Mbappé Getty imágenes (Oisin Keniry/Getty Images)

Jogos/horários/datas

Argentina vs Equador (20:00 / 04 de julho)

Espanha vs Alemanha (11:00 / 05 de julho)

Portugal vs França (14:00 / 05 de julho)

Venezuela vs Canadá (20:00 / 05 de julho)

Inglaterra vs Suíça (11:00 / 06 de julho)

Holanda vs Turquia (14:00 / 06 de julho)

Colômbia vs Panamá (17:00 / 06 de julho)

Uruguai vs Brasil (20:00 / 06 de julho)

Cristiano Ronaldo Getty imágenes (Vasile Mihai-Antonio/Getty Images)

Dados da Copa América e Eurocopa