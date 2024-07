Eurocopa 2024: as oitavas de final chegam ao fim nesta terça-feira, 2 de julho

Aas oitavas de final da Eurocopa 2024 chegam ao fim nesta terça-feira com a participação da Romênia, Países Baixos, Áustria e Turquia; portanto, todos os convidados para as quartas de final serão definidos.

Os primeiros a entrar em ação são os romenos e holandeses, que se enfrentarão no Allianz Arena de Munique, e espera-se um duelo acirrado entre essas duas equipes.

A Romênia foi a líder do Grupo E, embora deva ser destacado que terminou com quatro pontos, os mesmos que Bélgica, Eslováquia e Ucrânia, mas com uma melhor diferença de gols. Nos jogos, venceu os ucranianos por 3-0, depois perdeu por 2-0 para a Bélgica e empatou em 1 a 1 com os eslovacos.

Do outro lado, os Países Baixos começaram com uma vitória por 2-1 sobre a Polônia, depois empataram sem gols com a França e finalmente perderam por 3-2 para a Áustria, alcançando apenas quatro pontos no Grupo D e garantindo sua classificação como um dos melhores terceiros.

A ‘Laranja Mecânica’ venceu 10 dos 14 jogos entre as duas equipes, marcando 29 gols no processo em comparação com os três da Romênia.

Romênia vs. Holanda

Allianz Arena

Terça-feira, 2 de julho

10:00 horas

Pela Sky Sports

O último convidado

Áustria e Turquia vão fechar as oitavas de final e espera-se um duelo muito atraente depois do que ambas as equipes mostraram durante a fase de grupos.

Os austríacos foram a grande surpresa ao terminarem como líderes do Grupo D, à frente da França, Países Baixos e Polônia, e esperam continuar brilhando para disputar as quartas de final pela primeira vez.

A Turquia ficou em segundo lugar no Grupo F, atrás apenas de Portugal e porque na partida direta entre eles os portugueses venceram, mas ambas as seleções somaram seis pontos.

A Áustria tem um melhor histórico com nove vitórias em comparação com as sete da Turquia em seus 17 encontros anteriores. Houve apenas um empate.

Os vencedores destas duas séries vão enfrentar-se entre si, o que significa que a Áustria poderá voltar a enfrentar os Países Baixos, que já derrotou por 3-2 na primeira rodada.