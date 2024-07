Despedida da Copa América! Chile e Peru deixam escapar a vitória e são os primeiros eliminados

A terceira rodada da Copa América acabou de começar e nos primeiros dois resultados do grupo A da competição, duas seleções estão se despedindo de forma surpreendente do torneio continental. Argentina, Canadá, Chile e Peru foram as equipes convocadas para entrar em ação, deixando as duas últimas como as grandes decepções do torneio.

É importante começar esclarecendo que, antes dos últimos minutos desta fase, todas as equipes tinham a possibilidade de garantir um lugar na próxima rodada, por isso a expectativa pelos jogos fez os torcedores vibrarem.

A Argentina, por um lado, chegava quase com o bilhete na mão, já que com seis pontos era difícil para alguém tirar-lhe o primeiro lugar. Por outro lado, o Peru esperava surpreender e vencer para esperar uma mistura de resultados que lhe permitisse se classificar de forma milagrosa; no entanto, o jogo terminou com um placar de 2-0 a favor da albiceleste.

Lautaro Martínez comemora depois de marcar um gol para Argentina contra o Peru na partida pelo Grupo A da Copa América, no sábado 29 de junho de 2024, no Miami Gardens, Flórida. (AP Foto/Lynne Sladky) AP (Lynne Sladky/AP)

Lautaro Martínez foi o jogador de futebol que fez as redes balançarem por duas vezes com seus gols aos 47' e aos 86', o que prejudicou as aspirações dos peruanos.

Por outro lado, Canadá e Chile se enfrentaram para definir o próximo convidado do caminho. É importante destacar que este encontro foi cheio de polêmica devido a algumas jogadas que, aos olhos de alguns, mudaram o rumo do jogo. No final, ambas as seleções selaram um empate de zero a zero e, com esse resultado, Argentina e Canadá garantiram sua classificação para as quartas de final, deixando Chile e Peru de fora.