“Oh là là”: Draft 2024 confirma o grande futuro dos jogadores franceses na NBA

O francês Zaccharie Risacher, selecionado pelo Atlanta Hawks, ao lado do comissário da NBA, Adam Silver, no Draft que está sendo realizado no Brooklyn

Era uma tendência na NBA. Agora, a dominação está confirmada: assim como no ano passado, a primeira seleção do Draft é um jogador francês. Em 2023, foi Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) e este ano Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks). E como se isso não bastasse, a segunda seleção de 2024 também é francesa: Alex Sarr (Washington Wizards).

É a primeira vez que dois jogadores do mesmo país - diferente dos EUA - são escolhidos como 1º e 2º no Draft da NBA.

No entanto, Risacher e Sarr (ambos de 19 anos) não foram os únicos franceses na primeira rodada, pois com a sexta escolha, o Charlotte Hornets selecionou Tidjane Salaun (de 18 anos) e depois, na 25ª posição, o New York Knicks escolheu Pacome Dadiet (18 anos).

Por que a NBA está agora interessada nos jogadores franceses?

Há duas chaves para explicar o fenômeno dos jogadores de basquete franceses.

O primeiro, conforme uma reportagem da AP, é o Instituto Nacional de Esporte, Experiência e Desempenho (INSEP, na sigla em francês), sediado em Paris e fundado em 1975, que começou a treinar atletas de elite em várias modalidades esportivas, incluindo basquete.

Um desses produtos foi Tony Parker, que ganhou quatro títulos da NBA entre 2001 e 2018 com o San Antonio Spurs. Outros que seguiram os passos de Parker foram Evan Fournier (atualmente no Detroit Pistons e com 12 anos de experiência na NBA) e também Tidjane Salaun, selecionado pelos Hornets.

E o outro fator é que os jogadores franceses se tornam profissionais na adolescência, o que pode estar se tornando uma vantagem sobre os jovens americanos que, após o ensino médio, geralmente disputam uma ou duas temporadas no altamente competitivo torneio universitário da NCAA e depois fazem a transição para a NBA.

Parker assinou aos 17 anos com o Paris Racing, Wembanyama estreou aos 15 anos pelo Nanterre, Risacher tinha 16 anos quando jogou sua primeira partida pelo ASVEL e Sarr, aos 18 anos, emigrou para a Austrália para se juntar ao Wildcats de Perth.

Nenhum deles poderia ter assinado antes dos 19 anos na NBA, pois essa é a idade mínima regulamentar estabelecida pela liga.

Os franceses começam a brilhar na NBA

A decisão do San Antonio Spurs de selecionar Victor Wembanyama - considerada a mais importante na NBA desde que o Cleveland Cavaliers selecionou LeBron James em 2003 - deu frutos e o francês de 2,24 m foi escolhido como o Novato do Ano para a temporada 2023-2024.

Além disso, nesta última temporada, Rudy Gobert, agora no Minnesota Timberwolves após nove anos no Utah Jazz, foi escolhido pela quarta vez como o Melhor Defensor da NBA.

Wembanyama e Gobert, juntamente com Bam Adebayo (Heat), Herb Jones (Pelicans) e Anthony Davis (Lakers) foram selecionados para a equipe defensiva da NBA 2023-2024.

Essa dupla de Wembanyama e Gobert, juntamente com Fournier, Nicolas Batum (Sixers), Bilal Coulibaly (Wizards), Ousmane Dieng (Oklahoma City Blue da NBA G-League) e Nando de Colo (ASVEL), estão animando os franceses a terem uma grande atuação no basquete masculino dos Jogos Olímpicos de Paris.