“Me espanta” diz Sandy ao ser questionada sobre a curiosidade das pessoas em torno de seu namoro com Pedro Andrade

Na última terça-feira, dia 03 de dezembro, a cantora e atriz Sandy, de 41 anos, falou brevemente pela primeira vez sobre seu suposto relacionamento com o médico Pedro Andrade. Os dois, que já foram flagrados juntos em alguns momentos, não assumiram ou negaram o romance publicamente.

A artista, que participou do Prêmio Multishow 2024, falou que se incomoda com a exposição em torno de sua vida amorosa. “A curiosidade das pessoas sobre o Pedro te espanta?”, questionou um repórter da revista Quem.

“Cara, me espanta um pouco o volume, né? Porque é muito, é grande, é muita fofoca, muita especulação. Mas, na minha vida, sempre foi assim”, respondeu Sandy.

A filha de Xororó também falou um pouco sobre como tem curtido seu hiato. “Estou vivendo minha vida de mãe, passeando, cuidando da minha casa, da minha vida, das minhas coisas. Estou sempre com minha família, vendo mais os meus amigos, viajando mais. É uma delícia”, disse.

“Comecei de leve a pensar em músicas novas, mas estou indo muito no meu tempo, sem me cobrar, sem colocar uma data limite, e estou feliz com isso. É bem gostoso”.

Fim do casamento com Lucas Lima

Em setembro do ano passado, Sandy, e o músico Lucas Lima, de 42 anos, anunciaram o fim do casamento após 24 anos juntos. Os dois, que são pais de Theo, de 10 anos, contaram a notícia publicamente em uma publicação conjunta no Instagram.

“Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos”, escreveram.

“Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é para sempre. E o nosso amor também”.

Veja o post na íntegra: