Charles e William: o “desprezo” a Harry e Meghan neste Natal

Parece que as coisas estão longe de melhorar entre o príncipe Harry e seu irmão William e seu pai Charles, e toda a família real.

ANÚNCIO

E desde que o filho mais novo de Diana tomou a decisão de se distanciar da realeza e renunciar, de deixar o Reino Unido com a sua esposa Meghan e os seus dois filhos para começar uma nova vida nos Estados Unidos, a família ficou fragmentada.

Da Rainha Elizabeth a William e outros, eles não concordaram com a renúncia de Harry e até hoje parecem não perdoá-lo.

O “desprezo” que Charles e William fizeram a Harry e Meghan

Embora já tenham se passado anos desde que Harry e Meghan deixaram a realeza, o príncipe William e o rei Charles continuam a mantê-los ainda mais afastados e não os incluem em nenhum evento, mesmo que seja algo puramente familiar, como o Natal.

A mídia britânica revela que o casal não foi convidado para comemorar o Natal com a família em Sandringham, o que mostra que o relacionamento deles vai mal.

Além disso, eles também não foram convidados para o Trooping the Color em junho deste ano, nem para a celebração anual do aniversário do rei Charles.

Pai e filho não se veem há muito tempo nem têm tempo um para o outro e, embora já tenha começado o mês de maior união do ano, parece que eles também não vão se ver nem passar tempo juntos.

ANÚNCIO

Muitos culpam Meghan por ser o culpado pelo distanciamento de Harry da família real, e dizem que ele atualmente parece muito infeliz, mas outros apontam que o filho mais novo de Diana não queria mais estar sob as regras estritas da realeza há muito tempo. conhecer a ex-atriz.

Muitos relatos chegam a afirmar que o casal não está vivendo o seu melhor momento, e estaria até à beira do divórcio, mas até agora continuam juntos e unidos com os dois filhos Archie e Lilibet.