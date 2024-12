Netflix: a chocante e viciante minissérie de 8 capítulos que irá cativá-lo desde o primeiro minuto

Não é segredo que as séries coreanas estão entre as produções de maior sucesso na plataforma Netflix. Entre eles está um thriller dramático que ficou entre os mais vistos em poucas horas e se chama ‘A mulher da mala’ (“The Trunk” em inglês e “Teureongkeu” no idioma original), lançado em 29 de novembro.

A produção foi dirigida por Kim Kyu-tae (“Our Blues”, “It’s Okay”, “That’s Love”) e o roteiro de Park Eun-young (“Hwarang”). O filme é baseado no romance homônimo do escritor Kim Ryeo-ryeong.

A história gira em torno de Noh In-ji, uma funcionária da NM (New Marriage) que se sente profundamente solitária, embora seu trabalho exija que ela viva com um “marido contratado” todos os anos. Enquanto isso, Han Jeong-won celebra este contrato de casamento em uma tentativa irônica de preservar seu casamento anterior.

Esta relação estranha e precária oferece uma visão da exploração da série das emoções complexas dos personagens envolvidos no ‘casamento’ (amor, compaixão, obsessão, desejo, solidão e vazio) e retrata as várias profundidades de seus relacionamentos, El Comercio de Perú se destaca.

O drama em 8 episódios

A produção conta com 8 episódios onde o suspense e o drama estão presentes.

Episódio 1. Noh In-ji recebe sua próxima missão como esposa temporária. Han Jeong-won lida com seu divórcio de Lee Seo-yeon e um segundo casamento iminente.

Episódio 2. Cinco anos atrás, após o desaparecimento de seu noivo, In-ji teve um encontro fatídico. No presente, ela conhece seu novo marido e sua ex-esposa.