Shakira está sendo processada por plágio? Esta é a polêmica musical

A estrela colombiana Shakira está no meio de uma polêmica nas redes sociais por causa de seu hit musical “Hips Don’t Lie”. Essa música, lançada em 2006 com Wyclef Jean, tem sido centro de críticas dos usuários devido às semelhanças musicais com uma obra de Jerry Rivera.

A popular canção tem ligação direta com uma icônica canção de salsa do porto-riquenho Jerry Rivera, lançada em 1992. A semelhança está no fato de Wyclef Jean e os produtores de “Hips Don’t Lie” pegarem o famoso riff de trompete de “Amores como ours” e incorporaram-no como base principal na música de Shakira.

Este elemento musical distinto, que é uma das partes mais reconhecíveis de ambas as músicas, acrescenta um toque latino e nostálgico a “Hips Don’t Lie”, conectando a cultura da salsa com um sucesso pop global.

O cantor porto-riquenho foi recentemente questionado sobre a polêmica ocorrida há quase 20 anos, quando aquela música foi lançada e na qual muitos associaram a introdução à sua música, gerando especulações de plágio.

Rivera esclareceu que Shakira não participou dos arranjos de “Hips Don’t Lie”, destacando a influência de Wyclef Jean, e elogiando a qualidade artística do colombiano, que conseguiu um impacto global da música que transcendeu fronteiras.

Repercussões positivas

A atitude respeitosa de Rivera para com Shakira foi bem recebida pelos fãs de ambos os artistas. Esta demonstração de admiração e respeito mútuos entre colegas evitou que conflitos jurídicos ocorressem agora e no passado.

Não é a primeira vez que o artista porto-riquenho destaca a carreira do intérprete de ‘Ojos Así’ em entrevista anterior, o salsero destacou seus argumentos para não entrar com uma ação judicial contra o colombiano por essa música. “Essa música que foi gravada dá legitimidade ao sucesso de ‘Amores como el Nuestro’, disse Rivera no passado.

No entanto, muitos acreditam que é também porque os créditos da composição incluem os autores de “Amores como el Nuestros”, especificamente Omar Alfanno, que escreveu a letra e a música originais.