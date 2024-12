“O que há de errado com os lábios dela?” O detalhe no rosto da filha de Gwyneth Paltrow que escandalizou as redes

Em um evento familiar muito emocionante e que destaca a força do relacionamento após o divórcio, os atores Gwyneth Paltrow e Chris Martin estiveram em Paris para acompanhar a filha Apple Martin em sua tão esperada estreia na sociedade durante o tradicional Le Bal des Débutantes, realizado no dia Sábado, 30 de novembro.

Apple Martin estreia no Le Bal des Débutantes, mas um detalhe em seu rosto rouba a atenção

A atriz de 52 anos partilhou através da sua conta oficial do Instagram uma série de fotografias que captaram os momentos mais importantes do fim de semana. “Um fim de semana especial em Paris”, intitulou a atriz à sua publicação, segundo revelou a Hello.

A jovem de 20 anos foi a grande surpresa do Baile de Debutantes 2024, sem dúvida o nome mais conhecido internacionalmente nesta edição emblemática e glamorosa.

Como não poderia deixar de ser, a filha primogênita do cantor britânico, líder do Coldplay e da atriz norte-americana, brilhou no evento exclusivo que foi realizado mais uma vez este ano no luxuoso hotel Shangri-La, em Paris. A jovem se destacou pela beleza e elegância junto com os demais participantes que estrelaram neste sábado o mundialmente famoso Le Bal.

Internautas reagem

Apple Martin foi a estrela da noite com um elaborado vestido Valentino desenhado por Alessandro Michele. Segundo a Vogue, a peça exigiu 750 horas de trabalho no ateliê do renomado estilista.

Porém, apesar do estilo e elegância que a Apple exalou no evento, alguns internautas criticaram o rosto da jovem. “O que há de errado com os lábios dele? Cirurgia plástica?” e “Pobre menina, é melhor ela fazer os dentes do que os lábios!”

Da mesma forma, outros fãs elogiaram a beleza da jovem de 20 anos. “Ela é linda” e “Linda como Gwyneth”.