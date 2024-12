Morre o ator Paulo Giardini: O irmão de Eliane Giardini tinha apenas 62 anos

O ator Paulo Giardini, irmão da atriz Eliane Giardini, morreu aos 62 anos, vítima de um AVC (acidente vascular cerebral). Pelas redes sociais, a atriz das novelas ‘Mania de Você’ (2024) e ‘Terra e Paixão’ (2023) lamentou a notícia e disse que o ama para sempre.

“Meu irmão amado partiu essa madrugada. Lamento tanto não tê-lo mais por perto, sua inteligência, suas dicas quentes de filmes, séries, livros e músicas. Seu afeto incondicional. Sua escuta e falas tão sábias. Vou sentir tanto sua falta, mano. Te amo infinito para sempre”, escreveu a veterana das novelas da Globo nas redes sociais.

A confirmação da morte do ator Paulo Giardini, aos 62 anos

O ator Paulo Betti foi responsável por comunicar na manhã desta segunda-feira, 2 de dezembro, que Paulo Giardini morreu após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral). A razão para isso é que Paulo foi cunhado do irmão da atriz Eliane Giardini, com quem foi casado por quase 25 anos, entre 1973 e 1997.

“Paulo Giardini nos deixou! Aos 62 anos, tão novo! Um AVC. Um mês e meio inconsciente. Estou muito triste! Irmão mais novo da Eliane, veio morar conosco quando seu pai, Homero, faleceu. Era um adolescente. Passou a ser meu filho e irmão mais novo. Um ator maravilhoso, um bravo guerreiro da vida. Artista plástico inspirado”, disse o ator.

Paulo Betti também informou que o velório de Paulo Giardini está marcado para acontecer na terça-feira, dia 3, às 9h, na Capela 1, do cemitério Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro.

“Dia 03, às 9h, Memorial do Carmo, Capela 1. Descanse em paz, Paulinho!💙. Na foto (abaixo), ele estará pra sempre no começo de minha peça, no meu palco, na minha vida! Força pra Marcia Brasil, pro Miguel, Dona Wandyr, Eliane, Elizete e Tadeu!”, postou Paulo Betti.

Filha de Eliane Giardini lamenta a morte do tio

Mariana Betti, filha de Paulo Betti e Eliane Giardini, lamentou a morte do tio nas redes sociais: “Tio querido, você foi o irmão mais velho que não tive. Aprendi tanto com você! MTV, revista em quadrinhos, músicas novas. Tudo o que você me mostrava me encantava. Te amo pra sempre ❤️”, escreveu Juliana Betti, outra sobrinha de Paulo Giardini.