“Achei que só tinha uma filha”: Daddy Yankee revela foto inesperada de família e detalhe chocou as redes

No mundo da música, Daddy Yankee é um dos pioneiros do gênero urbano, com canções que influenciaram novos artistas e que fizeram dançar milhares de pessoas ao redor do mundo, mas em casa Ramón Luis Ayala Rodríguez, seu verdadeiro nome, é um pessoa muito diferente, cheia de amor, carinho pelos filhos, com quem, apesar das diferenças que possam ter, se entende e convive da melhor forma.

Daddy Yankee reaparece em Nova York com suas filhas

Como poucas vezes, a lenda do reggaeton mostrou esse lado paterno em recente viagem a Nova York, acompanhado das filhas Yamilette e Jesaaelys, um simpático momento em família que compartilhou em suas redes sociais, segundo noticiou Hola.

As filhas que o artista porto-riquenho teve durante o casamento com Mireiddys González raramente aparecem nas redes sociais do pai, mas nesta ocasião houve uma grande diferença na forma como foram vistas nesta divertida viagem em família.

Muito entusiasmado com a grande experiência, Daddy Yankee escreveu no Instagram: “Vocês são as rainhas da rainha. “Sou um pai sortudo por ter Deus me abençoando com minhas lindas filhas.” E acrescentou do fundo do coração: “Vocês são a luz dos meus olhos, que Deus os abençoe hoje e sempre. Eu os amo com minha vida.”

O artista compartilhou uma fotografia de família que pegou as redes de surpresa

Além disso, a cantora acrescentou os detalhes dessa viagem à Big Apple que mais tarde os levou a Porto Rico, onde chegaram por hobby. “Fomos passar alguns dias em NY para ver meu time de Padel @flowridagoats que está chegando à final da @propadelleague e depois fomos a Porto Rico para ver meu time de beisebol @santurcelbprc”, explicou.

E muito feliz com seu papel paterno, concluiu com uma bela reflexão sobre sua experiência como pai: “Grato a Deus por me dar a oportunidade de continuar criando memórias memoráveis com meus 3 filhos. Amém!! Amém!! 🙏🏽”.