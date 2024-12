Esta série é uma das mais assistidas da Netflix há semanas: um drama viciante de apenas 5 episódios

A Netflix lança inúmeras produções diferentes quase diariamente. Porém, enquanto alguns passam sem se importar, outros não só conseguem fazer com que o público se apaixone por eles, mas também os especialistas.

ANÚNCIO

O último é o caso da série francesa que há algumas semanas domina o primeiro lugar no top 10 das séries de língua não inglesa mais assistidas da gigante do streaming em todo o mundo.

Qual é a série que lidera o top 10 da Netflix há semanas?

Trata-se da minissérie ‘A Jaula’, drama esportivo francês cocriado por Franck Gastambide sobre o mundo das artes marciais mistas (AMM) que chegou ao catálogo da Netflix no dia 8 de novembro.

A trama acumulou 3,2 milhões de visualizações nos primeiros três dias. O número lhe rendeu então o segundo lugar no top 10 das séries não inglesas mais assistidas do dia 4 ao dia 10 do mês.

Depois de sua estreia nada desprezível na plataforma, a popularidade da série codirigida, coescrita e coestrelada por Gastambide cresceu incontrolavelmente e os números comprovam isso.

De 11 a 17 de novembro, o projeto conseguiu subir ao primeiro lugar no ranking das séries de língua não inglesa mais assistidas da Netflix em todo o mundo, com cerca de 8,7 milhões de visualizações.

Cena da série francesa 'A Jaula' | (William Dupuy/Netflix © 2024)

Enquanto isso, na semana de 18 a 24 deste mês, a trama se manteve em primeiro lugar com 5,5 milhões de visualizações. A produção também conseguiu entrar no top 10 de 82 países.

ANÚNCIO

Portanto, pode-se afirmar sem medo de errar que a série comandada por Melvin Boomer tem feito sucesso entre o público; No entanto, isso não é tudo, uma vez que os críticos apenas lhe deram críticas positivas.

Greg Wheeler do The Review Geek deu a ela sete estrelas e meia em dez e disse: “Ela não vai se tornar o próximo Rocky ou ser um grande sucesso, mas ela é uma lutadora sólida e um ótimo entretenimento...”

Enquanto isso, Johnny Loftus do Decider aplaudiu que “não é uma série disposta a permanecer no arco usual de narrativa de drama esportivo. Tem algumas pancadas que você não verá chegando.

Sobre o que é ‘A Jaula’, uma das séries mais assistidas da Netflix atualmente?

Ao longo de cinco episódios, ‘A Jaula’ conta a história de um lutador de MMA que almeja ser um profissional de destaque já que uma luta imprevista lhe dá a oportunidade de chegar ao topo.

“Um jovem lutador que sonha em se tornar profissional tenta ser notado, até que uma luta inesperada lhe dá a oportunidade de chegar ao topo... e enfrentar um rival brutal”, diz a sinopse oficial compartilhada pela Netflix.