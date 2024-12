Destituída! Advogada que publicou vídeo de Nego Di em churrasco nas redes sociais após sair da prisão deixa o caso

No último sábado, dia 30 de novembro, Tatiana Borsa, advogada criminalista, foi destituída da defesa do humorista Dilson Alves da Silva Neto, mais conhecido como Nego Di, de 30 anos. As informações são do jornal O Globo.

O influenciador, que ficou conhecido por sua passagem pelo BBB 21, estava preso desde julho sob acusações de estelionato qualificado, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

Contudo, ele deixou a Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan) na quarta-feira (27), após a liberdade provisória concedida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) até o julgamento do mérito do Habeas Corpus solicitado por Tatiana.

No mesmo dia, a advogada publicou um vídeo nas redes sociais comemorando o êxito nos tribunais superiores, onde aparece ao lado da advogada Camila Kersch, que também defende o humorista, brindando com espumante. Ao fundo, é possível ver Nego Di sorrindo.

No entanto, uma das condições impostas pela Justiça para a liberdade provisória do ex-BBB era que ele não frequentasse nem utilizasse redes sociais. O Ministério Público do Rio Grande do Sul então abriu um procedimento para analisar se a condição do HC foi ou não violada.

Ao jornal O Globo, Tatiana Borsa chegou a se defender. “No caso, as fotos foram postados no meu perfil do Instagram, e não no dele”, disse. Pouco tempo depois, as imagens foram excluídas e, em seguida, a advogada foi destituída pelo cliente, sem receber seus honorários, já que as contas e bens de Nego Di estão bloqueados pela Justiça.

Ela não quis se manifestar sobre a destituição, mas, para O Globo, esclareceu que ainda não há data para a audiência em que o ex-BBB explicará sobre a postagem. “Ele está à disposição da Justiça para quaisquer esclarecimentos. Sua intenção sempre foi cumprir fielmente a decisão judicial”, disse. Atualmente, Nego Di é defendido apenas por Camila Kersch.