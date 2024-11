Saiba qual foi a punição do menor de idade que proferiu insultos racistas contra Vini Jr durante jogo do Real Madrid

Na última sexta-feira, dia 29 de novembro, o clube de futebol espanhol Real Madrid, comunicou, em nota oficial, qual a punição recebida pelo menor de idade que proferiu insultos racistas contra o atacante Vini Jr.

O caso aconteceu no estádio Vallecas, durante um jogo entre Rayo Vallecano e Real Madrid, no dia 18 de fevereiro de 2024.

De acordo com o clube, o jovem está banido dos estádios por um ano e terá de pagar uma multa imposta pela Comissão Estatal contra a Violência, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerância no Esporte. O valor não foi divulgado.

O menor pediu desculpas e manifestou o seu pesar pela sua conduta em carta de desculpas dirigida ao jogador brasileiro. Ele também deverá realizar atividades medidas socioeducativas que lhe tenham sido propostas pela Procuradoria de Menores.

Ainda no comunicado oficial, o Real Madrid também destacou que desde junho já decorreram quatro processos judiciais que, quer na jurisdição penal, quer na jurisdição juvenil, terminaram com a punição dos autores dos atos racistas que tanto em diferentes estádios como em fóruns e redes sociais têm cometidos contra jogadores do clube.

“O Real Madrid, que juntamente com os seus jogadores instaurou ações penais privadas nestes processos e o exerce noutros atualmente pendentes, continuará a trabalhar para proteger os valores do nosso clube e erradicar qualquer comportamento racista no mundo do futebol e do desporto”, encerra a nota.