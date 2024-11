Megan Fox mostra sua barriguinha com o look de grávida mais sexy e foi assim que seu parceiro reagiu

A notícia da gravidez de Megan Fox causou sensação no mundo do entretenimento, principalmente depois de sua aparição deslumbrante em um vestido transparente que deixou muitos sem fôlego.

A famosa foi a um evento com um vestido sensual que mostrou pela primeira vez sua barriguinha de bebê em público, confeccionado em um bordô bem moderno e onde apenas sua lingerie no mesmo tom foi exposta por baixo. Acompanhada de um casaco oversized e um updo, ela foi coroada a grávida mais sexy de todas.

Machine Gun Kelly, seu parceiro, não conteve a empolgação e resolveu compartilhar a novidade através de suas redes sociais, fazendo também um anúncio a respeito de sua música.

A reação de Machine Gun Kelly à gravidez de Megan Fox

O rapper de 34 anos surpreendeu a todos ao revelar que estava trabalhando em seu próximo álbum e incluiu a emocionante notícia de que ele e Megan Fox estão esperando o primeiro filho juntos. A revelação veio depois que a atriz de 38 anos exibiu sua barriga crescente em um ousado vestido transparente nas ruas de Los Angeles.

“Estou me isolando no deserto na próxima semana para reiniciar este álbum do zero. Quando a inspiração flui através de mim sem bloqueios, chegaremos ao destino em pouco tempo. Não se preocupe. Afinal, estou prestes a ser pai de novo!”, escreveu ele no X.

Megan Fox já tinha três filhos com o ex-marido Brian Austin Green. Mas a quarta, com MGK, foi anunciada no início deste mês com uma foto provocativa em que ela mostrava a barriga de grávida coberta de tinta preta.

Eles já sofreram um aborto espontâneo, como a atriz revelou em seu livro de poesia “Pretty Boys Are Poisonous”. Em entrevista ao Good Morning America, eles também compartilharam a dificuldade que enfrentaram como casal durante aquele período doloroso e como isso os levou a uma intensa jornada emocional.

Megan Fox | A famosa anunciou sua gravidez no início desse mês | (@meganfox/Instagram)

Com o parto previsto para março, o casal mantém em segredo o sexo do bebê, acrescentando um toque de mistério e emoção à doce espera.