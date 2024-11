R$ 1 milhão! Saiba o valor que musas e rainhas de bateria tem que desembolsar para brilhar na avenida durante o Carnaval no Rio

No começo do ano, é comum celebrarmos uma das festas mais populares no Brasil: O Carnaval. Realizado durante o dia e à noite, o Carnaval é marcado por muita música, shows, blocos de rua e desfiles de escolas de samba.

No entanto, o que provavelmente muitas pessoas não sabem é que, as famosas rainhas de bateria e musas, figuras importantes no Carnaval, precisam pagar um preço para ter seus postos.

De acordo com informações do Extra, foi o caso de Andrea de Andrade, que após sair da Vila Isabel, deixou o caminho aberto para quem podia bancar os R$ 150 mil pedidos pela Azul e Branca, sendo esta pessoa Monique Rizzeto, recém-anunciada como a mais nova integrante do desfile.

Ainda segundo o portal, na Portela, uma musa tem que desembolsar R$ 100 mil para brilhar na Avenida. Já na Mangueira, dependendo da ala, o valor também chega R$ 100 mil. No entanto, a maioria das musas garante a folia por R$ 50 mil.

No Salgueiro, o valor gira em torno de R$ 80 mil, mas em casos como o da socialite Tati Barbieri, este número pode ser maior. Conforme o Extra, ela teria pagado cerca de R$ 1 milhão à escola para estrear no Carnaval do Rio este ano.

Mas não para por aí: as musas precisam arcar com a própria fantasia, looks dos ensaios técnicos e de quadra. Contudo, as escolas que ficam de fora desse ‘comércio paralelo’ são Beija-Flor, Imperatriz Leopoldinense, Mocidade, Viradouro, Tuiuti e Grande Rio.