Por que você não usa maquiagem? O aclamado filme de Eiza Gonzalez escondido na Netflix onde ela brilha naturalmente

Foi lançado em 2021 e causou alvoroço entre os assinantes da plataforma Netflix que o colocaram no Top 10 dos filmes mais vistos, é ‘Eu me importo’, onde a atriz Eiza González alcançou seu papel principal ao lado de Rosamund Pike, Peter Dinklage e Dianne Wiest.

A atriz mexicana de 34 anos já se destacou em filmes como ‘Baby Drive’, ‘Paradise Hills’ e ‘Bloodshot’, entre outros. Seus fãs destacam seu talento e beleza na tela grande e garantem que poucos projetos realmente aproveitaram ao máximo o potencial de Eiza.

Porém, estrelar ‘Eu me importo’ permitiu que Eiza demonstrasse um lado diferente. A mexicana personifica Fran, namorada de Marla e sua parceira em toda a operação.

Marla Grayson (Rosamund Pike) fez fortuna vendendo os bens de dezenas de idosos presos sob seus cuidados permanentes. Ela e sua parceira Fran (Eiza González) se deparam com uma verdadeira galinha dos ovos de ouro na forma de Jennifer Peterson (Dianne Wiest), uma cliente sem família ou dívidas aparentes, apenas uma bela fortuna para extrair.

No entanto, enquanto o golpe está em andamento, Marla e Fran descobrem que a Sra. Peterson não é quem pensavam que era e que suas ações atrapalharam os desígnios de um senhor do crime (Peter Dinklage), que não irá parar até protegê-lo mãe.

Sem maquiagem ele fez o personagem seu

Segundo o portal El Comercio de Perú, por trás desse personagem existe um fato curioso que tem a ver com a falta de maquiagem, decisão que foi tomada entre a equipe de produção.

Eiza González falou sobre sua personagem e como se sentiu confortável interpretando-a, bem como a ligação com a protagonista que foi quase imediata quando se viram, no bom sentido, já que ambas se respeitam como atrizes e o importante para ambos sempre buscaram alcançar a história de seus personagens.

No entanto, enquanto o golpe está em andamento, a entrevista de Marla e Fran no Collider expressou as muitas qualidades que fazem Fran se destacar no filme, uma das quais é algo que não vemos com muita frequência na tela: um personagem que não usa maquiagem. Isso fazia parte da descrição do personagem de Fran antes mesmo de González assumir o papel? “Não foi”, comentou a atriz.

“Não posso levar todo o crédito porque é uma equipe criativa e por isso é incrível trabalhar com figurinos, maquiagem, cabelo incríveis, a visão do diretor. Dá para ver, o filme é muito estilizado, tem pólos opostos e queríamos manter isso; torná-lo icônico, mas em seu próprio mundinho e de acordo com suas personalidades. A clareza, as linhas limpas de Marla versus a bagunça de Fran.”

Eiza especificou que o visual de Fran também reflete de onde ela vem e como ela prefere atuar.

“Nossa maquiadora é incrível e me senti mal porque ela recusava maquiagem. E eu pensei, ‘Eu simplesmente não acho que ela usaria maquiagem.’ E ela disse: ‘Mas isso...’ E eu disse: ‘Eu entendo, mas Fran é uma mulher que vem de um fundo de fiança. É uma mosca na parede. “Ela não quer ser vista e também se sente muito confortável em sua própria pele.”

Quebre o molde

Eiza também falou sobre os estereótipos e qualidades da personagem que quebram os moldes de qualquer papel que ela desempenhou no passado.

“Acho que para mim, especialmente a minha experiência das coisas que fiz e das coisas pelas quais as pessoas me escolheram, existe esta ideia predisposta de que tenho de ser bonita ou os estereótipos que as pessoas gostam de colocar em mim e neste “Foi emocionante que J. Blakeson estivesse disposto a jogar e disse: ‘Sim, não use maquiagem’”, ela esclareceu.

“Era tipo, isso parece essa mulher. Não sou eu com uma agenda. Parece que Fran é essa pessoa. E simplesmente transforma você porque permite que você viva na pele de outra pessoa. Esse não é Eiza, é Fran. “Ela está com Vans e com essas camisetas e a maneira como eu me comporto permite que você tenha um físico diferente.”