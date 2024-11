“Deixa ela ser feliz como quiser”: filha de Angelina Jolie compartilha momento carinhoso com amiga e é trollada online

A filha adolescente de Agelina Jolie e Brad Pitt, Shiloh Jolie, que recentemente decidiu não usar mais o sobrenome do pai, gerou polêmica nas redes sociais ao aparecer muito carinhosa com outra jovem em Los Angeles

A jovem, de 18 anos, foi capturada pelos paparazzi com um comportamento despreocupado, partilhava um momento com uma amiga próxima.

Keoni subiu no teto de um veículo azul estacionado e Shiloh permaneceu parada na frente dela. As duas comiam a comida, que compraram em um dos restaurantes próximos, enquanto conversavam.

A certa altura, Keoni se inclinou e “gentilmente afastou um pouco do cabelo” do rosto de Shiloh, que estava com o capuz do moletom levantado. Elas fizeram questão de não receber multa ao cobrir o pagamento necessário no parquímetro, deixando evidente o quanto estavam se divertindo com suas risadas.

As imagens causaram polêmica nas redes sociais, onde alguns internautas pediram para ficarem em paz. “Mas se são namoradas ou se ela é apenas a melhor amiga dela 😅”, “Senhor, deixa ela ser feliz como quiser”, “Por que namorada??, tenho vários amigas e se me vissem, diriam que elas são minhas namoradas, hahahaha”, “Ela é parceira de dança dela🥺e elas saíram para almoçar😌as pessoas inventam, elas são boas amigas”, “Bem, Shiloh pode ver que ela gosta da amiga😅”, são alguns dos comentários sobre redes.

Habilidades de dança

Em 2021, Shiloh Jolie surpreendeu o mundo pela primeira vez com suas habilidades de dança, quando postou um vídeo de dança e atuação no TikTok que se tornou viral.

Três anos depois, sua coreógrafa, Keelan Carter, compartilhou com o Daily Mail que ela “é uma dançarina excepcionalmente talentosa, que demonstra dedicação e trabalho duro”.

“Ele é uma pessoa sincera e direta que nunca usa seu status de celebridade a seu favor. ‘Shi’ não depende de seu nome famoso para atingir seus objetivos”, observou.