Meghan Markle não aguenta mais e quebra o silêncio sobre os rumores de rompimento com Príncipe Harry

Meghan Markle e o Príncipe Harry estão envolvidos em rumores de uma suposta crise conjugal que os levaria ao divórcio quatro anos depois de renunciarem aos seus títulos como membros da realeza e se mudarem para a Califórnia, nos Estados Unidos.

O casal, que foi cancelado por expor os problemas que enfrentou com diferentes membros da monarquia britânica, não escapa às polémicas, razão pela qual a ex-atriz decidiu quebrar o silêncio sobre a realidade do seu casamento com o filho do rei Charles.

De acordo com meios de comunicação como The Mirror e The Sun, os ex-duque e duquesa de Sussex estão mantendo silêncio sobre sua separação depois de aparecerem juntos na Colômbia há alguns meses.

Isto é o que Meghan Markle disse sobre os rumores de rompimento com o Príncipe Harry

Os rumores da separação entre o príncipe Harry e Meghan Markle surgiram depois de estes terem decidido comparecer sozinhos aos últimos eventos, pelo que ela preferiu esclarecer a situação, garantindo que a distância que têm mantido se deve apenas a questões de trabalho.

Markle organizou um jantar de Ação de Graças como representante da Fundação Archewel. No âmbito do Projeto de Boas-vindas ao Sul da Califórnia para mulheres afegãs, dirigido a mulheres, a presença de Harry foi descartada, daí a sua ausência.

A esposa do Príncipe Harry agradeceu aos participantes e “o jantar foi realizado no Our Place, fundado por Shiza Shahid, onde os participantes receberam novos utensílios de cozinha para a próxima época de Natal”.

“Esta iniciativa passou o último ano construindo uma comunidade através da narração de histórias e da criação de um espaço seguro para as mulheres que se mudaram do Afeganistão para os Estados Unidos”, diz o comunicado emitido por Markle.

Em relação às próximas férias de Natal, ela deixou claro que vai gostar de estar com o marido e os filhos: Archie e Lilibeth.

“Fomos sempre bastante discretos, nos últimos anos garantimos que há lugar à mesa para amigos que não têm família”, referiu.

São muitas as acusações que o casal tem enfrentado nos últimos anos, especialmente por parte de seguidores da casa real britânica, dadas as críticas que fizeram ao príncipe William e Kate Middleton.