O sensual filme argentino escondido na Netflix que é apenas para adultos

A Netflix adicionou ao seu grande catálogo um filme argentino do início dos anos 2000 que combina humor, drama e uma história cheia de reviravoltas inesperadas. Protagonizada pela lendária Celilia Roth e pelo jovem Tomás Fonzi, esta comédia romântica, baseada no romance de Pedro Mairal, é uma joia do cinema nacional da nação sul-americana.

‘Uma Noite com Sabrina Love’: uma comédia romântica argentina que poucos lembram

Lançado em 2000 e dirigido por Alejandro Agresti, é uma adaptação equilibrada e com tom humorístico do romance de Pedro Mairal com abordagem emocional da idade adulta. Embora sua premissa principal pareça focar no desejo e na sensualidade, o verdadeiro motor da história é o crescimento pessoal do protagonista, segundo o site A24.

“Um garoto de 17 anos de uma pequena cidade ganha uma viagem para Buenos Aires e uma noite com uma atriz de cinema adulto, mas seu encontro com o destino sofre vários desvios”, revela a crítica oficial da Netflix.

Dirigido por Alejandro Agresti e estrelado por Cecilia Roth

O filme conta a vida de Daniel Montero, um adolescente de 17 anos que mora em uma pequena cidade de Entre Ríos e todas as noites mergulha no mundo de fantasia do show de Sabrina Love, uma sensual estrela de cinema, interpretada por Cecilia Roth.

A trama toma um rumo inesperado quando Daniel vence um concurso que lhe permite passar uma noite com a atriz Daniela, levando-o a deixar para trás sua pacata vida rural para ingressar na caótica e sedutora metrópole de Buenos Aires.

Com cenas que abordam o encontro com a sexualidade, os luxos e excessos tanto da telinha quanto do dinheiro, o filme não poupa muito esforço para representá-la como o diretor deseja, mas é uma visão um tanto cômica.