Ellen DeGeneres reaparece com uma mudança radical de visual após deixar os Estados Unidos: ela parece irreconhecível

Ellen DeGeneres e Portia de Rossi decidiram mudar-se para o Reino Unido após a vitória esmagadora do republicano Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, em novembro de 2024. Segundo o TMZ, o casal deixou o país americano dias depois de o resultado ter sido conhecido, notando como finalizando sua decisão e descartando um possível retorno.

Ellen DeGeneres surpreende as redes com seu novo visual

Esta semana descobriu-se que Ellen DeGeneres e a sua esposa, Portia de Rossi, fugiram dos Estados Unidos para viver no Reino Unido, onde adquiriram recentemente uma propriedade. Segundo a Fox News, a reeleição de Donald Trump e o descontentamento com o cenário político foram os principais motivos da mudança.

Agora, do outro lado do lago, Ellen DeGeneres retorna aos holofotes da mídia após ostentar um novo penteado e cor de cabelo. A renomada comediante costumava ostentar cabelos loiros, mas agora optou por uma cor mais natural, segundo publicado pelo site Page Six.

Ellen DeGeneres foi vista curtindo uma noitada com amigos em um bar britânico, The Farmer’s Dog, em um vídeo postado no Instagram no dia 13 de novembro.

Um novo corte e estilo de cabelo para a apresentadora e comediante

O casal foi visto ouvindo música ao vivo no bar ao lado de vários amigos, incluindo a cantora do Torn, Natalie Imbruglia.

“… que ótima noite no pub com @thecorrsofficial… que boa noite em um pub deveria ser… set acústico, alguns drinks, ótimos amigos @jeremyclarkson1, obrigado por organizar!”, revelou o texto publicado pelo The Farmer’s Dog.

Com a nova vida no Reino Unido, Ellen DeGeneres e Portia De Rossi compraram uma nova casa em Cotswolds, região no sudoeste da Inglaterra, a quase duas horas de Londres. Segundo o TMZ, eles compraram o imóvel antes das eleições presidenciais.