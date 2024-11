Influencer revela o valor gasto em procedimentos estéticos para se parecer com Cauã Reymond

Junior Azevedo fez diversas intervenções cirúrgicas para ficar parecido com Cauã Reymond.

O influenciador Junior Azevedo revelou em suas redes sociais o valor gasto em procedimentos estéticos e intervenções cirúrgicas para se parecer com o ator Cauã Reymond. De acordo com a CNN Brasil, o rapaz não poupou esforços, e recursos, para alcançar seu objetivo e precisou desembolsar uma quantia superior a R$100 mil.

ANÚNCIO

Leia também: Saiba quem é Jhei Soares, a influenciadora que morreu após ser levada por enxurrada em Minas Gerais

Em publicações feitas por meio de suas redes sociais, Junior conta que realizou procedimentos como harmonização facial, rinoplastia e intervenções na orelha, olhos e boca. Ele mostrou o resultado compartilhando um vídeo com um antes e depois das intervenções estéticas.

Veja:

Objetivo alcançado?

Em meio a publicações compartilhando seu estilo de vida e rotina de viagens luxuosas, Junior compartilhou o antes e depois dos procedimentos estéticos que tinham como objetivo deixá-lo parecido com o ator Cauã Reymond.

Nos comentários do vídeo, diversos seguidores interagiram com o influenciador e elogiaram a nova aparência de Junior. Em resposta, ele reafirmou ter alcançado seu objetivo e ficado parecido com o ator. “Gente, eu fiquei parecido, tá?”.