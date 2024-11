A aclamada série coreana que vai prender você desde o primeiro minuto e é uma joia escondida na Netflix

Intriga, ação e comédia estão presentes nos dramas coreanos e a plataforma Netflix sabe que seus assinantes são fãs desse tipo de produções. Este fim de semana recomendamos que você adicione à sua lista a fascinante série ‘Vincenzo’, que nos mergulha em um thriller original cheio de reviravoltas inesperadas.

ANÚNCIO

Esta série coreana combina elementos de um drama jurídico com a máfia italiana e tudo com um pouco de comédia também. É estrelado por Song Joong-ki e conta a vida de Vincenzo Cassano, advogado e conselheiro da máfia italiana que retorna à Coreia do Sul após um conflito com sua organização.

A história segue Park Joo-hyung, que após ser adotado por uma família na Itália aos 8 anos, passa a vida crescendo sob o nome de Vincenzo Cassano. Crescendo como um advogado adulto e respeitado, acaba trabalhando como conselheiro da máfia italiana, tendo que navegar por um mundo de intrigas e conflitos dentro do crime.

Porém, devido a uma guerra entre facções dentro da máfia, Vincenzo é forçado a retornar à Coreia do Sul, onde conhece a advogada Hong Cha-young (Jeon Yeo-bin), conhecida por sua personalidade extrovertida e determinação em vencer casos. Numa reviravolta, eles unirão forças para enfrentar o poderoso grupo Babel e seus membros corruptos.

A comédia pendente

Segundo o portal Infobae, a série oferece uma visão única do mundo da máfia sob uma perspectiva coreana, fundindo elementos de justiça e vingança.

O K-drama é conhecido por sua mistura de momentos cômicos com cenas intensas e emocionantes, mantendo os espectadores presos desde o primeiro episódio.

O protagonista da série é interpretado pelo ator Song Joong-ki que foi um dos integrantes originais do programa de variedades ‘Running Man’ e posteriormente se destacou em papéis de K-dramas como ‘Descendants of the Sun’, ‘Arthdal Crônicas’.

Enquanto os personagens secundários incluem a advogada Hong Cha-young, a atriz Jeon Yeo-been é quem dá vida ao papel. Ela começou no mundo do entretenimento através de sua participação no longa-metragem ‘The Treacherous’.