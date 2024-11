Show de Lobão em São Paulo: Descubra onde comprar os ingressos

O cantor Lobão mergulha em anos de carreira no show ‘Luau Indoor’, que desembarca na cidade de São Paulo no dia 21 de dezembro, às 21h. A apresentação intimista (apenas voz e violão) acontece no palco do Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500), no 3º piso do Bourbon Shopping, em Perdizes, na zona oeste da capital, e reúne os sucessos que ficaram na memória do público e do artista.

ANÚNCIO

Leia também:

Quanto custa e onde comprar os ingressos para o show de Lobão em SP

Os ingressos para assistir ao show intimista de Lobão, no dia 21 de dezembro, às 21h, no Teatro Bradesco, custam a partir de R$ 60 e podem ser comprados pelo site oficial e também na bilheteria física, sem o custo de serviço, de segunda a domingo, das 12h às 20h, com pausa para almoço, das 15h às 16h. Também é preciso ficar atento à legislação vigente para meia-entrada.

Quem pode assistir ao show Luau Indoor, de Lobão?

Segundo um comunicado enviado à imprensa, o show Luau Indoor tem classificação livre, mas Menores somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis e crianças até 24 meses de idade que ficarem no colo dos pais, não pagam.

O que esperar do show de Lobão em São Paulo

Diferente da turnê elétrica com o power trio The Vanishing Volcanoes, o Luau Indoor de Lobão cria um ambiente de proximidade e emoção, em que o artista e sua plateia celebram juntos a vida, a arte e as memórias.

O show reúne clássicos que marcam gerações, como ‘Me Chama’, ‘Vida Bandida’, ‘Rádio Blá’ e ‘Canos Silenciosos’. Lobão também conta particularidades sobre as canções e sua trajetória.