Estreias da Netflix na penúltima sexta-feira de novembro: filme baseado em fatos e muito mais vem por aí

Embora sexta-feira seja perfeita para sair depois do trabalho, a maioria das pessoas opta por ficar no conforto do sofá para descansar física e mentalmente.

Se esse for o seu caso, temos boas notícias para você: a Netflix lançou mais de uma dezena de títulos de diversos gêneros para agradar o gosto de milhões de assinantes neste dia 22 de novembro.

Séries, filmes e muito mais que a Netflix lança nesta sexta-feira, 22 de novembro

Quer saber tudo o que chegou ao catálogo digital de serviços da América Latina nesta penúltima sexta-feira do mês? Continue lendo para saber mais sobre ele junto com suas sinopses relevantes.

O Assalto de helicóptero

Mahmut Suvakci, Ardalan Esmaili e Dejan Milacic lideram esta série de suspense sueca que promete manter os espectadores tensos com seu enredo baseado em fatos reais.

Sinopse: Dois amigos de infância decidem executar um último assalto: roubar uma grande soma de dinheiro do depósito mais seguro da Suécia. Mas a polícia já está no seu encalço.

Joy

Thomasin McKenzie, James Norton e Bill Nighy são as estrelas deste filme sobre o nascimento de Louise Joy Brown, a primeira menina nascida através de reprodução assistida, e o trabalho que o tornou realidade.

Sinopse: Este drama baseado em uma história real narra a luta de três cientistas britânicos para desenvolver, contra todas as probabilidades, a fertilização in vitro nas décadas de 60 e 70.

Enfeitiçados

Rachel Zegler, John Lithgow, Jenifer Lewis e Javier Bardem emprestam suas vozes em inglês aos personagens principais deste filme de animação ideal para assistir com toda a família nesta sexta-feira.

Sinopse: Quando um feitiço poderoso transforma seus pais em monstros, uma princesa adolescente deve se aventurar no desconhecido para reverter a maldição antes que seja tarde demais.

A aula de piano

John David Washington, Samuel L. Jackson e Danielle Deadwyler estrelam este drama familiar que foi aclamado pela crítica durante o festival.

Sinopse: Um piano herdado desencadeia uma briga que pode acabar dividindo uma família, neste drama baseado na peça ganhadora do Prêmio Pulitzer de August Wilson.

900 dias sem Anabel

31 anos após a morte de Anabel Segura, a Netflix analisa nesta série documental o caso do sequestro e assassinato da jovem de 22 anos que abalou toda a Espanha durante os anos noventa.

Sinopse: O sequestro de Anabel Segura manteve a Espanha em suspense durante 900 dias. Esta série documental explora o caso através de gravações inéditas dos sequestradores.

Os demais títulos que chegaram à Netflix na penúltima sexta-feira de novembro são: