As descobertas “desagradáveis” nas festas de ‘Diddy’ Combs que uma testemunha fez e que geram polêmica

Quando parece que muito se viu sobre as festas do cantor Sean ‘Diddy’ Combs, novos detalhes vêm à tona para impressionar ainda mais e gerar polêmica e estupor. Agora se conhecem outros testemunhos que revelam como as casas foram abandonadas após famosas celebrações frequentadas apenas pelos “privilegiados”.

Hoje, 20 de novembro, o portal de notícias Page Six publicou uma matéria sobre imagens de uma pós-festa que o rapper deu para um de seus amigos em 2014. Atualmente, Sean está preso aguardando um julgamento em 2025 para declará-lo culpado ou inocente de as acusações contra ele: abuso sexual, associação criminosa, tráfico sexual, transporte para prostituição e extorsão.

Soube-se que ‘Diddy’ Combs não poupou despesas para comemorar o 27º aniversário do amigo. De acordo com o Daily Mail, foi realizado em 3 de maio de 2014, e Combs pagou US$ 25 mil apenas para alugar o “Parisian Palace in Las Vegas”. O gerente da propriedade, Jason Haight, disse que após o término da reunião ele ficou com uma bagunça “nojenta” para limpar.

O que você encontrou depois de terminar a festa de aniversário?

Haight disse que o que viu o chocou. Ele disse que no dia seguinte os quartos eram “nojentos. Havia garrafas de álcool quebradas, preservativos usados, sangue na roupa de cama, talco, centenas de lâminas de barbear e lubrificante nas cômodas e no chão de mármore. “Encontrei calcinhas, sutiãs e até dois iPhones nos arbustos atrás da pista de boliche.”

Além disso, revelou que havia “dançarinas exóticas mascaradas, mulheres curvilíneas com sutiãs minúsculos e o ato principal: uma mulher nua servia de prato de sushi”.

Em abril de 2014, Haight, zelador de longa data da mansão, disse que foi contatado pelo assistente pessoal de Diddy dizendo que queria alugar o local para uma festa para Mill. Foi realizada três dias depois do aniversário de Mill, mas ele queria especificamente que fosse o. noite da primeira luta entre Floyd Mayweather e Marcos Maidana.

Haight afirmou que a maioria dos convidados participou das “festividades movidas a drogas” e descreveu Combs como “bêbado”.

Mas isso não foi tudo. Haight também afirmou que Combs e sua equipe queriam trazer seus próprios detectores de fumaça. “Disseram que esta política exigia a utilização de detectores de fumo em todas as zonas das casas e pensões, ao que respondi que já os tínhamos. Eles disseram que preferiam novos e que os enviariam para mim. Eles os instalariam na chegada”, ele compartilhou.