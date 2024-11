“Amigos beijam na boca?” O beijo chocante de Kate Winslet e Leo DiCaprio em seu reencontro após 8 anos

Já se passaram 27 anos desde que ‘Titanic’, estrelado por Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, foi lançado e eles se reuniram recentemente.

As celebridades, que formaram um casal há muito tempo neste filme, formam uma grande e sincera amizade há mais de 20 anos e seu amor é genuíno.

Recentemente, eles se reencontraram em um evento especial em Los Angeles, quando ambos compareceram à exibição do novo filme estrelado pela atriz Lee, no Harmony Gold Theatre.

Os amigos beijam na boca? O beijo chocante de Kate Winslet e Leo DiCaprio e seu reencontro 27 anos depois do ‘Titanic’

Leonardo DiCaprio dedicou lindas palavras a Kate Winslet, que é sua amiga há anos e emocionou os fãs.

“Kate, minha querida amiga, seu trabalho neste filme foi nada menos que transformador. Continuo maravilhado. Continuo admirando sua força, sua paixão em cada um dos projetos que você cria. Então, sem mais delongas, um dos grandes talentos da minha geração: a única Kate Winslet”, disse DiCaprio.

Além disso, deram-se um beijo na boca, algo que parece ser comum entre eles e é como uma saudação que se dão sempre que se encontram.

Aquele beijo gerou emoção nos fãs porque, apesar de Leonardo ter namorada, a amizade dele com ela vai além e eles veem o beijo como algo normal e cotidiano.

Eles ainda posaram juntos, abraçados, mostrando que a amizade é sincera, e não é a única vez que se veem.

Antes desse encontro eles se conheceram em 2016 no tapete vermelho do Oscar, mas é a primeira vez que coincidem em uma exibição exclusiva, e viveram esse momento lindo e emocionante que emocionou os fãs e onde foram dedicadas lindas palavras, e até o beijo.

“A amizade deles é tão grande ❤”, “o beijo me matou”, “O sorriso do Leo no final ao entrar no palco”, “meu deus eles se beijaram, me mataram”, “Existem amigos tão próximos e isso é normal por eles, estou orgulhoso”, “a melhor coisa que vi em anos”, “eles são os melhores, por favor, sejam um casal”, “meu casal favorito no mundo para sempre” e “aquele o beijo foi o melhor”, foram alguns dos reações em redes.

Além disso, em 2008 atuaram novamente no filme ‘Just a Dream’, drama baseado no romance de Richard Yates, e mostraram a grande química e admiração que existe entre eles.