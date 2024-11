O vídeo chocante da nova Miss Universo Victoria Kjaer sem maquiagem que deixou as redes sem palavras

Victoria Kjaer tornou-se a nova Miss Universo durante a cerimónia realizada na Cidade do México e onde esteve ao lado das representantes da África do Sul, país anfitrião, Venezuela e Tailândia no top 5 final.

A sucessora de Sheynnis Palacios surpreendeu a todos com seu carisma e beleza, mas um vídeo que viralizou nas redes sociais nas últimas horas impactou ainda mais, virando tendência.

O vídeo da nova Miss Universo sem maquiagem

No registro que foi compartilhado no TikTok pela maquiadora @beautybylanah, é possível ver a vencedora do concurso natural e sem maquiagem.

No vídeo é possível ver a beleza natural da jovem de 21 anos enquanto ela se maquia, embora ainda haja vários usuários que reclamam do resultado, garantindo que outros representantes deveriam ter sido os vencedores.

“Emília Dides de longe a mais linda”, “A Miss Peru sem maquiagem é linda, tem a pele muito limpa”, “a coroa foi conquistada pela maquiadora”, “Todos nós temos textura na pele; A beleza dela continua evidente” e “quem critica, faz aquela maquiagem para ver se ficam iguais”.

Quem é a nova Miss Universo?

Victoria Kjaer, a representante da Dinamarca que foi coroada Miss Universo 2024, tem 21 anos e além de se destacar pela beleza física, destaca-se pela inteligência, pela capacidade de liderança e pelos compromissos sociais.

Quanto aos seus interesses, destacou a paixão pela dança e a participação em outros concursos de beleza.