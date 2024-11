Brasil e Itália: Participe do 1º Fórum gratuito “Pontes para o Futuro” em SP neste fim de semana

Nos dias 23 e 24 de novembro, o Circolo Italiano promove o 1º Fórum “Pontes para o Futuro”, um evento gratuito que visa estreitar os laços entre o Brasil e a Itália, destacando a importância da imigração italiana no país, especialmente neste ano que marca os 150 anos desse legado.

O objetivo do fórum é explorar as oportunidades de crescimento nas relações entre os dois países, com foco na valorização da cultura italiana em diversos setores, como negócios, enogastronomia, turismo e cidadania. O evento também busca fortalecer a conexão entre a comunidade ítalo-brasileira e o governo italiano, reunindo especialistas e representantes dos dois países.

O que esperar do evento?

Com uma programação recheada de palestras, mesas de discussões, feira de produtos e momentos de networking como almoços e happy hours, o Fórum oferecerá uma imersão nas influências italianas no Brasil. Os participantes poderão discutir temas como o futuro da cidadania italiana, as novas formas de turismo, as tendências no mercado de startups e a promoção da juventude dentro do contexto da italianidade.

José de Lorenzo Messina, presidente do Circolo Italiano, explica que o principal objetivo do fórum é fortalecer a “italianidade” e promover a troca de ideias e projetos entre a comunidade ítalo-brasileira. Ele destaca ainda que o evento visa criar o Manifesto “Pontes para o Futuro”, que será enviado ao Consulado Italiano, à Embaixada e ao Governo Italiano, com o intuito de incentivar novas parcerias e ações.

Manifesto Pontes para o Futuro

No último dia do fórum, será elaborado o Manifesto Pontes para o Futuro, um documento com propostas concretas que será encaminhado aos principais órgãos do governo italiano. O manifesto busca não apenas celebrar a cultura italiana no Brasil, mas também criar um canal de comunicação para futuras colaborações e iniciativas.

Programação

Sábado, dia 23 de novembro

9h00 – Credenciamento e Caffè di benvenuto

10h00 – Abertura oficialJosé de Lorenzo Messina – Presidente do Circolo Italiano

10h30 talk 1: NegóciosPalestrante: Walther Bottaro – Professor da FIPECAFI e FECAP

10h45 talk 2: EnogastronomiaPalestrante: Florivaldo Zarattin – Advogado e senior advisor para rotas enogastronômicas na Itália.

11h00 talk 3: CulturaPalestrante: Sebastião Zoli – Jornalista e membro do comitês. Ativista na difusão da cultura italiana.

11h15 talk 4: O Futuro da CidadaniaPalestrante: Daniel Taddone – Especialista em genealogia, sociólogo formado pela FFLCH – USP, Ciências políticas na Universidade de Pavia.

11h30: talk 5: TurismoPalestrante : Mirko Nuccio – CEO da DeCecco e Diretor da USEF – Unione Siciliana Emigrati e Famiglie

11h45: talk 6: JuventudePalestrante: Alessandro Gaini – CEO da Buongiorno San Paolo

12h30 a 14h30: Pausa – Almoço Especial no restaurante do Circolo Cucina– será preparado menu italiano, preparado por chef napolitano, a pagamento

14h30 às 18h: Estações temáticas – Cada mesa de debate terá um coordenador e relator para debater os temas e fazer networking.

Domingo, dia 24 de novembro

9h30 – Credenciamento e Caffé di benvenuto

10h – Palestrante: Jornalista Mauro Beting Palestra – Uma história cheia de histórias sobre a italianidade.

11h – Apresentação do Manifesto Ponte para o FuturoJosé de Lorenzo Messina – Presidente do Circolo Italiano; Engenheiro, ex- Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Recreação; Professor da PUC e ESPM.

Almoço Especial no restaurante do Circolo Cucina– será preparado menu italiano, preparado por chef napolitano, a pagamento

Vinhos à Venda na loja Evino e Grand Cru a preços especiais

Serviço | 1º Fórum Pontes para o Futuro

Data: 23 e 24 de novembro de 2024

Local: Circolo Italiano, São Paulo – Avenida Ipiranga, 344 – 1º andar.

Horário: dia 23 das 9h às 18h e dia 24 das 10h às 12h30.

Inscrições: Gratuitas e antecipadas com Laura Detogni – (11) 917044620 ou e-mail:forum@circoloitaliano.com.br

Whatsapp:+393758743151.

Observação: Alguns nomes de palestrantes podem ser sujeito a alterações.